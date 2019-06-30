СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-30T07:21:57+03:00

Получить посылку можно будет в салонах МегаФона. Фото предоставлено ПАО "МегаФон"

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МегаФон запускает проект по установке постаматов и организации пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров оператора станет сеть постаматов PickPoint, а доступ к выдаче заказов в салонах МегаФон получат до 7,5 тысяч ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress.

В планах запустить до конца 2019 пункты выдачи заказов в пилотных салонах МегаФона по всей географии присутствия, при этом акцент будет на выдачу посылок через персонал магазинов.

Проект планируется реализовывать поэтапно, увеличивая количество оказываемых при выдаче посылок сервисов – прием наличных и безналичных платежей, частичная выдача, возврат товара.

Доступ к выдаче заказов в салонах МегаФона получат до 7,5 тысяч интернет-магазинов, в том числе крупнейшие участники рынка, включая AliExpress.

- На Урале у нас свыше 230 собственных салонов связи, которые находятся в шаговой доступности. Они могут стать комфортными пунктами выдачи товаров, ведь для многих гораздо удобнее не дожидаться курьера, а зайти по пути домой в салон МегаФона и забрать долгожданную покупку, – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Как отметили в пресс-службе, возможность получить товар таким способом появится у посетителей офисов в Новом Уренгое. Окончательное число салонов, участвующих в проекте, будет определено по результатам «пилота».

В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов, считают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU