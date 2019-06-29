Для «трудных» тюменских подростков организуют фестиваль

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-29T18:17:58+03:00

Вместе с ними сюда смогут прийти и их родители, а также друзья

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Тюменский областной центр профилактики и реабилитации готовится к фестивалю в рамках социального проекта «Содействие». Он помогает найти правильную дорогу в жизни «трудным» подросткам.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, фестиваль пройдет 5 июля на базе координатора проекта - Областного центра профилактики и реабилитации. Ребят, находящихся в конфликте с законом, в том числе склонных к употреблению психоактивных веществ, специалисты центра стараются привлечь к полезной деятельности, найти им занятие по душе. На фестивале для специалистов, участвующих в проекте, будут организованы мастер-классы, а также информационно-консультативные пункты. А будущие участники «лабораторий» получат опыт занятий по интересам, спортивных игр и творчества.

В 13 муниципалитетах области сформированы группы подростков, с которыми проведены психодиагностические тестирования, дающие возможность лучше понять индивидуальные особенности и разработать индивидуальные программы работы с каждым участником проекта. Вместе с ними сюда смогут прийти и их родители, а также друзья. Всего в проекте примут участие 80 ребят из целевой группы и не менее 160 подростков из их ближайшего окружения.

ИСТОЧНИК KP.RU