Тюменские старшеклассники осваивают азы 25 профессий

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-29T14:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пять трудовых смен за лето для старшеклассников открыто в Тюменском районе. Ребята работают вожатыми в пришкольных лагерях, а также тренерами, работниками культуры и здравоохранения, стали сотрудниками предприятий.

По информации пресс-службы администрации Тюменского района, всего на выбор ребятам было предложено 25 специальностей. Так, на базе Червишевской средней школы они осваивают навыки помощников педагогов. Каждый день они помогают младшим товарищам, организуют игры, экскурсии, спортивные занятия.

Старшеклассники из отряда главы Онохинского муниципалитета трудятся на благоустройстве родного поселка. Благодаря их стараниям, он каждый день становится чище и уютнее.

В Богандинском муниципалитете ребята трудятся во внебюджетной сфере. В автокемпинге «Алекс» мальчики осваивают азы профессии автослесаря, а девочки помогают в уборке номеров в гостинице. Сейчас на исходе вторая трудовая смена, которая закончится 28 июня. И следом стартует третья – с 3 июля. Последняя, пятая, смена завершится 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU