2019-06-29T09:03:53+03:00
Общество

Тюменские школьники мечтают стать врачами и военными

Ребята рассказали, какие профессии вскоре исчезнут
Алена Кульмухаметова
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Тюменские школьники мечтают стать врачами и военными. Фото с сайта pixabay.comТюменские школьники мечтают стать врачами и военными. Фото с сайта pixabay.com
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Ученики начальных классов тюменского лицея №34 во время профессиональной летней смены поинтересовались у сверстников их будущими профессиями.

Мнение ребят удивило взрослых. В опросе приняли участие 100 учеников 2-3 классов. Младшешкольники ответили на два вопроса: «Кем они хотят стать, когда вырастут» и «Какие профессии в скором времени исчезнут».

В первом случае выяснилось, что 25 процентов ребят хотят стать врачами. Еще 22 процента в качестве будущей профессии выбрали военные специальности, полицию и пожарных. Примечательно, что программистами хотят стать всего девять процентов опрошенных. На вопрос «Какие профессии скоро исчезнут» 25 процентов школьников ответили: рабочие заводов и фабрик. 15 процентов ребят считают, что в ближайшее время исчезнет профессия строителя и дворника.

Также школьники считают, что скоро в прошлое уйдут такие профессии как продавцы, официанты, водители и автозаправщики, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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