В тюменском аэропорту паркоматы «обдирают» водителей за стоянку в пять минут

СЕГОДНЯ 07:35 2019-06-29T07:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Так сколько же времени могут бесплатно находиться водители на парковке в аэропорту «Рощино» выясняют тюменцы. Ранее на стоянке можно было провести 15 минут, а сейчас даже пятиминутная остановка обходится автовладельцам в сто рублей.

Администрация тюменского аэропорта в 2018 году установила бесплатное время для стоянки на парковке Р1. Так, паркоматы выпускали бесплатно водителей, которые провели не более 15 минут на их площадке. Один из тюменцев пожаловался на жадность воздушной гавани Тюмени.

- Пытались выехать с парковки через 5 минут после заезда. Заехали в 19.07 и уже в 19.12 выехать просто не смогли без оплаты. Пробовали выехать бесплатно через три паркомата, но увы. Нас выпустили с парковки только после оплаты 100 рублей, - жалуется тюменец.

Отметим, что администрация «Рощино» разрешает бесплатно парковать авто в течение 15 минут, о чем свидетельствуют соответствующие таблички.

Стоит добавить, что это далеко не первый раз, когда работа стоянки аэропорта вызывает нарекания у жителей Тюмени. Горожане уже жаловались на слишком высокую стоимость, маленький период бесплатной парковки, различные "хитрости" паркоматов и так далее - сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU