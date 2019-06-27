Старшее поколение Тюменской области может получить психологическую помощь по телефону доверия

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-27T18:40:09+03:00

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В Тюменской области с марта 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» старшее поколение региона может обратиться за психологической помощью по областному телефону доверия. Ка сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в период с января по май 2018 года на телефон, который работает на базе Областного геронтологического центра, поступило около 300 обращений.

По словам специалистов, основные проблемы, с которыми обращаются пожилые люди и их родственники – это конфликты с семьёй, друзьями и соседями, одиночество, потеря социальных контактов и депрессии. Как отметила психолог, работающая на телефоне доверия, очень важно, что у пожилых тюменцев появилась возможность заявить о своей проблеме.

- «Телефонный звонок позволяет за анонимностью «спрятать» свой страх быть непонятым. Некоторые выговариваются и уже это является помощью, кто-то после звонка приходит к нам на личный прием, а кому-то в процессе разговора удается найти выход из, казалось бы, патовой ситуации, - отметила психолог.

Во время доверительной беседы пенсионерам оказывают поддержку, помогают найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством и разобраться в причинах волнения и беспокойства. Отметим, что за помощью и советом могут обращаться не только пожилые люди, но и их родственники.

Звонок по номеру телефона 8-800-201-41-41 бесплатный и анонимный. Время работы телефона: по будням, с 8 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU