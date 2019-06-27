Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска
Презентация брендированного автобуса «Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев» состоялась в Тобольске. Он проехал по улицам города, удивляя горожан.
На транспорте были размещены факты из биографии великого ученого, его награды и звания, а также самые известные цитаты. Оформили его в анимационном стиле.
– Мы уверены, что тоболякам этот проект понравится. Теперь на городских маршрутах работает два брендированных автобуса. Еще один посвящен 38-му тобольскому пехотному полку, – сообщила первый заммэра города Яна Зубова.
Сегодня же автобус отправился по своему первому маршруту: площадь Менделеева – ландшафтный парк «Ермаково поле», сообщает пресс-служба администрации Тобольска. Там заверили, что и в дальнейшем он будет курсировать по одному из городских маршрутов, знакомя тоболяков и гостей города с жизнью и деятельностью великого ученого.
ИСТОЧНИК KP.RU