Автобус, посвященный Дмитрию Менделееву, будет курсировать по улицам Тобольска

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-27T14:54:56+03:00

Таких брендированных автобуса в Тобольске уже два. Фото - пресс-служба администрации города Тобольска.

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Презентация брендированного автобуса «Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев» состоялась в Тобольске. Он проехал по улицам города, удивляя горожан.

На транспорте были размещены факты из биографии великого ученого, его награды и звания, а также самые известные цитаты. Оформили его в анимационном стиле.

– Мы уверены, что тоболякам этот проект понравится. Теперь на городских маршрутах работает два брендированных автобуса. Еще один посвящен 38-му тобольскому пехотному полку, – сообщила первый заммэра города Яна Зубова.

Сегодня же автобус отправился по своему первому маршруту: площадь Менделеева – ландшафтный парк «Ермаково поле», сообщает пресс-служба администрации Тобольска. Там заверили, что и в дальнейшем он будет курсировать по одному из городских маршрутов, знакомя тоболяков и гостей города с жизнью и деятельностью великого ученого.

ИСТОЧНИК KP.RU