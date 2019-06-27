В Тюмени осудят мужчину, сбежавшего из колонии
48-летний уроженец Курганской области совершил побег из колонии-поселения Тюмени. Дело передано в суд.
Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Курганской области, который обвиняется в побеге из места лишения свободы.
– В марте 2016 года мужчину осудили за кражи к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. – В марте этого года осужденного перевели в колонию-поселение при ИК-2 в Тюменскую область. Второго июня он сбежал, а шестого его задержали в Вагае.
В ведомстве добавили, что утвердили по этому уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Мужчине грозят принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на этот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU