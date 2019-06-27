2019-06-27T14:05:43+03:00
Происшествия

В Тюмени осудят мужчину, сбежавшего из колонии

Беглец отбывал наказание за кражи
Вадим Бегун
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Мужчине удалось побыть на свободе четыре дня. Фото - pixabay.com.Мужчине удалось побыть на свободе четыре дня. Фото - pixabay.com.
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48-летний уроженец Курганской области совершил побег из колонии-поселения Тюмени. Дело передано в суд.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Курганской области, который обвиняется в побеге из места лишения свободы.

– В марте 2016 года мужчину осудили за кражи к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. – В марте этого года осужденного перевели в колонию-поселение при ИК-2 в Тюменскую область. Второго июня он сбежал, а шестого его задержали в Вагае.

В ведомстве добавили, что утвердили по этому уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Мужчине грозят принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на этот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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