Пропавшую в Тюмени 15-летнюю девушку нашли дома у друга

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-27T13:47:01+03:00

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15-летняя Мария Сазонова ушла из дома вчера. Сообщение о ее пропаже начали распространять в социальных сетях родители одноклассников Маши. По их словам, у девушки отключен телефон, и она никого не предупреждала о своем уходе из дома. К счастью, все обошлось.

– Найдена, жива, – сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

Пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина уточнила, что местонахождение девочки установила инспектор по делам несовершеннолетних восьмого отдела полиции.

– Она выяснила, что подросток находится у друга, который проживает на ул. Инженерной. Сотрудница полиции выехала по адресу, где и находилась Мария. Незамедлительно об этом проинформировали мать девочки. В отношении подростка противоправных действий совершено не было, - рассказала Новопашина, добавив, что с девушкой была проведена профилактическая беседа. Вся информация направлена в Следственный комитет по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU