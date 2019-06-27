2019-06-27T12:58:04+03:00
Политика

Известный тюменский политик Михаил Пономарев стал почетным гражданином Ямала

Член Совета Федерации имеет множество государственных наград
Вадим Бегун
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Михаил Пономарев был штурманом самолета. Фото - пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Михаил Пономарев был штурманом самолета. Фото - пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Тюменской области Михаил Пономарев стал Почетным гражданином Ямало-Ненецкого автономного округа.

Свою трудовую деятельность на большой тюменской земле он начал в 1974 году в качестве штурмана самолета авиаэскадрильи Сургутского объединенного авиационного отряда, где позже стал начальником штаба.

С 1974 года был штурманом самолета Сургутского объединенного авиационного отряда. Фото из личного архива Михаила Пономарева

С 1974 года был штурманом самолета Сургутского объединенного авиационного отряда. Фото из личного архива Михаила Пономарева

Начиная с 1991 года два года проработал в должности исполнительного директора авиакомпании «Тюменьавиатранс». В 1992 году стал начальником Тюменского регионального управления воздушного транспорта. Затем на протяжении шести лет занимал пост вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В начале 2000-х годов был заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Награжден многочисленными медалями и государственным наградами. Среди них - орден Дружбы и благодарность главы государства Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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