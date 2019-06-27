Тюменцу нанесли 50 ударов ножом: дело о заказном убийстве 20-летней давности ушло в суд

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-27T11:31:08+03:00

Жестокое убийство совершено в Тюмени более 20 лет назад. Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.

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Следственным комитетом по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется убийстве, совершенном организованной группой по найму.

– В июле 1998 года жительница Тюмени решила организовать убийство своего бывшего супруга. Для поиска исполнителей обратилась к сестре. Позже они нашли ранее судимого знакомого, который согласился за шесть тысяч долларов решить судьбу человека. Он организовал преступную группу, в которую привлек двух своих знакомых, в числе которых был 41-летний обвиняемый, – рассказали в пресс-службе тюменского Следственного комитета.

По информации ведомства, мужчины подговорили сестру заказчицы, чтобы она выпила с бывшим мужем родственницы алкоголь, а после попросила проводить ее до автобусной остановки. Роль исполнителей убийства была отведена 41-летнему обвиняемому и его знакомому. В августе 1998 года на улице Новоселов они напали на потерпевшего и нанесли ему более 50 ударов ножами по телу и голове. От полученных ранений тот скончался на месте.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база. Таким образом, уголовное дело в отношении 41-летнего обвиняемого направлено прокурору, после его передадут в суд, – отметили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время остальные участники ОПГ отбывают наказание в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU