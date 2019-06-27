2019-06-27T09:31:53+03:00
Здоровье

Врачи удалили редкую опухоль у тюменца

Мужчина мог попросту задохнуться
Вадим Бегун
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Тюменские врачи на страже здоровья горожан. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Тюменские врачи на страже здоровья горожан. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
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Врачам областной клинической больницы №2 удалось уберечь тюменца от тяжелых последствий редкого заболевания. А ведь сначала он думал, что это просто простуда.

Тюменские оториноларингологи столкнулись с редким случаем опухоли глотки. По их словам, мужчину на протяжении трех месяцев одолевал сухой кашель и ощущение комка в горле. Поначалу тюменец принимал эти симптомы за признаки простуды и пытался лечиться самостоятельно.

– Диагностическое обследование выявило гемангиому глотки диаметром около 2 сантиметров. По мере ее роста больной начинает хрипеть при попытке заговорить, у него появляется одышка, возрастает риск задохнуться во сне из-за того – образование полностью перекроет дыхательные пути, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, опухоль удалили мужчине через рот. Послеоперационный период у тюменца протекал без осложнений, а недавно его выписали из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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