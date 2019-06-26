Глава СЖР Владимир Соловьёв вручил легендам тюменской журналистики заслуженные награды

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-26T19:08:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который в эти дни находится в Тюмени, вручил заслуженные награды легендам тюменской журналистики. В числе награждённых – журналист издания «Аргументы и факты в Западной Сибири» Юрий Пахотин, главный редактор АНО «Информационно-издательский центр» («Призыв») Галина Ниязова и советник губернатора Тюменской области, поэт Александр Новопашин. Каждый из них получил из рук Владимира Соловьёва почётный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Почётный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм»Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На встрече с журналистами Владимира Соловьёва ознакомили с портретами легендарных представителей тюменских СМИ и областным Домом журналистов. В свою очередь Владимир Геннадьевич поделился новостями Союза.

- У нас начало работать образовательное подразделение в двух вариантах. Первый вариант – двухмесячные курсы для тех, кто ничего не смыслит в журналистике, но очень хочет себя в ней попробовать и для профессионалов, которые хотят расширить свои знания в какой-то определённой сфере. Второй вариант – двухдневные курсы – для людей, которые хотят научиться чему-то в узконаправленной сфере. Например, создать свой телеграм-канал. Параллельно запускаем проект вместе с МЧС. Мы получили грант и будем делать проект для журналистов, которые работают в любых опасных ситуациях. Если мы спасём хотя бы несколько жизней – будет хорошо, - подчеркнул Владимир Геннадьевич.

Что касается Тюменской области, то и на неё у Союза журналистов России есть планы. Так, по словам Соловьёва, по стране снова «зашагали Инфофорумы». Сначала был Благовещенск, потом Подмосковье, Воронеж и Липецк, осталось провести их и в Тюмени.

- Раньше мы это делали сами, но теперь это делаем с региональными отделениями СЖР. Если есть желание провести форум – зовите. Вы – хозяева, вы придумываете, какая вам нужна тема, кого из известных журналистов пригласить. Главное – найти помещение, где можно посадить 200-300 человек. Спикеров мы привозим сами, за наш счёт, вам останется только угостить их вечерком, - пошутил Владимир Соловьёв.

Директор департамента по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Павел Белявский пообещал достойно встретить спикеров, а также отметил, что региональное правительство поддерживает участие журналистов региона в различных мероприятиях, выставках.

- На последней встрече губернатор Александр Моор дал поручение по поводу четвёртого тома энциклопедии, посвящённой истории СМИ Тюменской области. Мы продолжаем, работаем в тесном контакте, поэтому Союз журналистов России может полностью на нас рассчитывать. Знайте, что в России есть субъект, где идёт тесное взаимодействие, - подчеркнул Павел Белявский.

ИСТОЧНИК KP.RU