2019-06-26T18:48:17+03:00
Общество

Председатель Союза журналистов России встретился с тюменской молодежью

В рамках форума «Утро-2019» Владимир Соловьев прочитал лекцию о трансформации СМИ
Лидия Шумкова
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Лекцию пришло послушать около 200 молодых тюменцев. Фото Ивана ГорбуноваЛекцию пришло послушать около 200 молодых тюменцев. Фото Ивана Горбунова
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В Тюмени на одной из площадок форума «Утро-2019» прошла встреча с председателем СЖР Владимиром Соловьевым, профессиональным журналистом-международником. Около 200 молодых тюменцев пришло послушать его лекцию «Трансформация медиа: СМИ и время».

По словам Соловьева, творческий союз, который он возглавил с ноября 2017 года, в последние годы стал пользоваться популярностью у молодежи- все больше молодых работников вступает туда. Владимир Соловьев также признался, что каждое утро проверяет ленты мессенджеров и соцсетей, в поисках информации о журналистах, которые каким-либо образом пострадали, чтобы постараться помочь им.

Рассказал председатель СЖР и о том, что для журналиста важно проверять факты, от этого зависит качество контента и разница между «желтухой» и популярными темами. В этом смысле блогеры отличаются от профессионала.

- Блогеры могут написать все что угодно, и критерием того, что они пишут, может стать только их совесть. Считаю, что журналист, как и доктор, должен постоянно повышать свое образование, трансформироваться вместе с современными технологиями, - подчеркнул Соловьев.

В качестве напутствия молодым тюменцам председатель СЖР посоветовал найти свою фишку.

- Угадать для человека эту фишку - иногда невероятная удача, которая зависит от появления в нужном месте и в нужное время, от базовых образовательных вещей. И эта совокупность - творчество, просвещение и везение - важная вещь в решении проблем нестандартными подходами, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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