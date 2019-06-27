2019-06-27T06:19:59+03:00
Общество

Тюменцев просят показать опасные дороги у школ

Нужно пройти анкетирование
Вадим Бегун
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Трудная дорога к знаниям.Трудная дорога к знаниям.Фото: Ольга Крыльцова
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В рамках федеральной акции «Дорога к школе» в Тюменской области проводится анкетирование родителей учеников. Чиновники хотят выявить опасные участки около учебных заведений.

– Если вы считаете, что какой-то из участков дороги, по которой ваш ребенок ежедневно добирается до школы и обратно, является потенциально опасным, акция «Дорога к школе» поможет заострить внимание на существующей проблеме и со временем решить ее, – сообщили в управлении массовых коммуникаций Тюменской области.

Пройти анкетирование и указать на опасные участки дорог жители всех муниципальных образований Тюменской области могут по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs7OY11DpMxoJi0JH9p14YED4uD18oOo0GL47vzDeO-4VULQ/viewform.

По итогам акции в органы местного самоуправления будут направлены предложения по повышению безопасности детей на опасных участках и обозначены меры по оперативному устранению нарушений к началу учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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