В Тюмени пройдет фестиваль черлидеров

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-27T07:08:29+03:00

Маленькие черлидерши покажут свои таланты. Фото - Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

На мероприятии свои таланты покажут совсем юные участники

Изменить размер текста: A A

В Тюмени пройдет открытый городской фестиваль среди команд черлидеров «СНЕЕRемуха-2019». Свой профессионализм продемонстрируют лучшие спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Ялуторовска. Всего более трехсот человек.

Самые юные участники в возрасте 5 лет выступят с показательными выступлениями, а опытные спортсмены постараются удивить зрителей традиционными и специфическими элементами акробатики и хореографии.

– Для федерации черлидинга это особенный день. Во-первых, нам исполнится 8 лет, во-вторых, две наши топовые юниорские команды из клубов «Дельта» и «Victory» выступят на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, – рассказывает президент федерации черлидинга Тюменской области Ирина Сташкевич.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени приглашает всех желающих посетить захватывающее мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU