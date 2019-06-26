2019-06-26T10:39:58+03:00
Общество

В Тюмени осудили мужчину, из-за которого в пьяной аварии погиб человек

Другой был тяжело ранен
Вадим Бегун
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Парень будет отбывать наказание в колонии-поселении.Парень будет отбывать наказание в колонии-поселении.Фото: Ольга Крыльцова
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25-летнему парню вынесли приговор по уголовному делу. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. К тому же, осужденный сел за руль нетрезвым.

В апреле молодой человек после употребления спиртного в ночном клубе в четвертом часу утра сел за руль своего Mercedes-Benz, следует из материалов уголовного дела. Двигаясь по второстепенной дороге по ул. Советской, на нерегулируемом перекрестке улиц Советской-Профсоюзной он не уступил дорогу ВАЗ-2111, который ехал по главной дороге.

– В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте, а пассажирка получила тяжкий вред здоровью, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что преступник отправится в колонию-поселение на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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