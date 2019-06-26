Тюменцев призывают не парковать автомобили вдоль улицы Республики

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-26T08:12:10+03:00

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В Тюмени участок улицы Ленина – от дома №2 до улицы Красина – стал односторонним. Проезд теперь осуществляется по улице Республики, где на отрезки от улицы Ленина до улицы Семакова введено двустороннее движение.

Однако многие пользователи автомобильных дорог не соблюдают правила дорожного движения и паркуют автомобили не так, как предписывают дорожные знаки. Например, на одном участке пути разрешена параллельная парковка, а автолюбители оставляют свои авто таким образом, что их корпуса выходят за границу разметки, занимая проезжую часть.

- Это приводит к тому, что они становятся причиной дорожных заторов на центральных улицах города. Игнорирование знаков является нарушением правил дорожного движения, а потому автомобили нарушителей подлежат эвакуации, - отметили в пресс-службе администрации города.

В мэрии добавили, что на данном участке улицы Республики дежурят сотрудники ГИБДД. Они следят за соблюдением правил дорожного движения. И просят горожан сообщать о нарушениях правил ПДД по телефону дежурной части или 02, а также призывают пользователей автомобильных дорог быть взаимовежливыми, соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU