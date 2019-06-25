2019-06-25T19:09:15+03:00
Общество

В Тюмени появится новый надземный пешеходный переход

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация
Вадим Бегун
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у ЖК «Малахово» предусмотрен ремонт существующих пешеходных тротуаров.у ЖК «Малахово» предусмотрен ремонт существующих пешеходных тротуаров.Фото: Ольга Крыльцова
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В районе тюменского жилого комплекса «Малахово» появится новый надземный пешеходный переход. Об его установке на приеме мэром Тюмени граждан попросила местная жительница.

Женщина хотела бы, чтобы переход появился в районе остановки общественного транспорта «Восточный-2».

– Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство надземного пешеходного перехода. Документ проходит экспертизу, – сообщил ей директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Игорь Фролов.

Он добавил, что у ЖК «Малахово» также предусмотрен ремонт существующих пешеходных тротуаров, ведущих к остановке, устройство наружного освещения, а также лифтовых сооружений. Средства будут учтены при формировании бюджета города на 2020 год.

Фролов пообещал взять на дополнительный контроль работу светофора. Тюменка сообщила, что он часто ломается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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