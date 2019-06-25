Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-25T13:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

36-летний мужчина в одном из магазинов Тюмени предлагал посетителям пойти к нему домой. Взрослые испугались за несовершеннолетних, которые тоже были приглашены на квартирник, и вызвали стражей порядка.

– В отделение полиции доставлен мужчина, 1982 года рождения. Установлено, что он находился в сильном алкогольном опьянении, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. – Гражданин пояснил, что никаких намерений совершить противоправные действия с несовершеннолетними у него не было. Видимо, в нем проснулся радушный хозяин, так как он всем предлагал пойти к нему домой смотреть фильмы.

По данным пресс-службы, мужчина на учете не состоит, ранее судим не был. Однако в связи с написанным заявлением он взят на контроль участковым уполномоченным. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU