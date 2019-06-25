2019-06-25T13:15:27+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец зазывал посетителей одного из магазинов к себе домой

Горожане не оценили порыв местного жителя
Вадим Бегун
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Любитель выпивки и кинематографа приглашал всех к себе домой. Фото - pixabay.com.Любитель выпивки и кинематографа приглашал всех к себе домой. Фото - pixabay.com.
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36-летний мужчина в одном из магазинов Тюмени предлагал посетителям пойти к нему домой. Взрослые испугались за несовершеннолетних, которые тоже были приглашены на квартирник, и вызвали стражей порядка.

– В отделение полиции доставлен мужчина, 1982 года рождения. Установлено, что он находился в сильном алкогольном опьянении, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. – Гражданин пояснил, что никаких намерений совершить противоправные действия с несовершеннолетними у него не было. Видимо, в нем проснулся радушный хозяин, так как он всем предлагал пойти к нему домой смотреть фильмы.

По данным пресс-службы, мужчина на учете не состоит, ранее судим не был. Однако в связи с написанным заявлением он взят на контроль участковым уполномоченным. В отношении него был составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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