Тюменцам рассказали, как добраться до места проведения АрМИ-2019

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-25T11:30:07+03:00

На личном автомобиле нужно ехать через Ялуторовский тракт [СХЕМА]

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Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 пройдут в Тюмени на полигоне учебно-тренировочного центра ТВВИКУ (ул. Ратная, 1/1) 29 и 30 июня, начало в 11 часов. Как проехать на место соревнований, рассказали в департаменте общественных связей Тюменской области.

Добраться туда можно двумя способами. Если вы собираетесь ехать на общественном транспорте, то вам нужно сесть на рейсовый автобус № 106, который идет от автовокзала до остановки «Озеро Андреевское». Далее пешком 100 метров.

На личном автомобиле до места соревнований следует ехать через Ялуторовский тракт. Кстати, на территории имеются три больших парковки.

Организаторы отмечают, что вход на соревнования свободный. Однако чтобы не пропустить самое интересное, все же надо приезжать заранее.

Напомним, финал АрМИ-2019 в Тюмени соберет около 300 военных из разных регионов России. Победители представят страну на международных Армейских играх в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU