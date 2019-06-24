2019-06-24T15:44:12+03:00
Происшествия

Рабочий ремонтной бригады забрал из тобольского роддома лазер в счет зарплаты

Вместе с оборудованием мужчина прихватил два перфоратора
Вадим Бегун
Поделиться:
За хищение лазера тоболяк может сесть на пять лет. Фото - pixabay.com.За хищение лазера тоболяк может сесть на пять лет. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тобольск мужчина обворовал Перинательный центр. Он вынес из здания медицинского учреждения лазер и два перфоратора. Таким образом, подозреваемый хотел компенсировать себе не выплаченную заработную плату.

Как выяснили следователи, в роддоме группа рабочих осуществляла ремонтные работы. Уходя, мастера часто оставляли инструменты в одной из комнат. Знал об этом и злоумышленник, ранее работавший с этой же бригадой.

- Не получив заработную плату, он уволился, а позже решился на кражу. Ночью тоболяк проник в комнату, где хранились инструменты. Похищенные лазерное оборудование и два перфоратора он спрятал в лесу, чтобы затем забрать их для личного пользования, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сумма нанесенного ущерба составила 60 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В ведомстве добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее судимому 31-летнему тоболяку грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюмень отметили, как одну из самых ухоженных региональных столиц
Врачи спасли тюменца, получившего мощный удар тока на даче
В Тобольске нетрезвая дама зарезала своего знакомого, выгоняя его из квартиры
Тюменский ресторан выплатит крупную сумму за использование картины художницы из Германии
Парковка у тюменской набережной вновь станет бесплатной, но ненадолго
Девять тюменских выпускников взяли высший балл на ЕГЭ по физике
Наркоделец случайно раскрыл тюменцу тайник с наркотиками
Зорька, Паула и Кассер: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок
Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени
Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме
В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто
Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь
Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь