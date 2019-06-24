Рабочий ремонтной бригады забрал из тобольского роддома лазер в счет зарплаты

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-24T15:44:12+03:00

За хищение лазера тоболяк может сесть на пять лет. Фото - pixabay.com.

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В Тобольск мужчина обворовал Перинательный центр. Он вынес из здания медицинского учреждения лазер и два перфоратора. Таким образом, подозреваемый хотел компенсировать себе не выплаченную заработную плату.

Как выяснили следователи, в роддоме группа рабочих осуществляла ремонтные работы. Уходя, мастера часто оставляли инструменты в одной из комнат. Знал об этом и злоумышленник, ранее работавший с этой же бригадой.

- Не получив заработную плату, он уволился, а позже решился на кражу. Ночью тоболяк проник в комнату, где хранились инструменты. Похищенные лазерное оборудование и два перфоратора он спрятал в лесу, чтобы затем забрать их для личного пользования, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сумма нанесенного ущерба составила 60 тысяч рублей. В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В ведомстве добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее судимому 31-летнему тоболяку грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU