В Тобольске нетрезвая дама зарезала своего знакомого, выгоняя его из квартиры
В Тобольске застолье двух приятелей закончилось убийством. Ранее судимая местная жительница зарезала своего знакомого. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома в 7 микрорайоне.
Убитым оказался ранее судимый 36-летний мужчина. На его теле оперативники обнаружили колото-резаное ранение бедра. Следователи возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая знакомая потерпевшего. В настоящее время ей предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.
– Потерпевший пришел в гости к обвиняемой, вместе они пили алкоголь. Позже, пытаясь выпроводить гостя из квартиры, женщина схватила нож и нанесла ему один удар в область бедра. Мужчина скончался в подъезде жилого дома от острой кровопотери до приезда врачей скорой медицинской помощи, – рассказали подробности в следственном комитете по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU