2019-06-24T14:55:30+03:00
Происшествия

В Тобольске нетрезвая дама зарезала своего знакомого, выгоняя его из квартиры

Мужчина скончался от кровопотери до приезда скорой
Вадим Бегун
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Тюменец не захотел уходить и получил удар ножом.Тюменец не захотел уходить и получил удар ножом.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тобольске застолье двух приятелей закончилось убийством. Ранее судимая местная жительница зарезала своего знакомого. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома в 7 микрорайоне.

Убитым оказался ранее судимый 36-летний мужчина. На его теле оперативники обнаружили колото-резаное ранение бедра. Следователи возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая знакомая потерпевшего. В настоящее время ей предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

– Потерпевший пришел в гости к обвиняемой, вместе они пили алкоголь. Позже, пытаясь выпроводить гостя из квартиры, женщина схватила нож и нанесла ему один удар в область бедра. Мужчина скончался в подъезде жилого дома от острой кровопотери до приезда врачей скорой медицинской помощи, – рассказали подробности в следственном комитете по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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