Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Жители Тюменской области продолжаются жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора на действия фирм по установке пластиковых окон. Сотрудники таких компаний, как правило, ходят по квартирам и предлагают услуги по остеклению балконов или теплиц.
Начинается все стандартно: специалисты оценивают объем работы, называют примерную сумму и обещают, что все мероприятия по установке окон исполнят в течение 2-3 недель. Но на деле все выходит иначе.
- Под воздействием уговоров граждане принимают решение заключить договоры на оказание услуг, внося предоплату. При отсутствии денег некоторые заключали кредитные договоры, – отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Там пояснили, что при анализе договора оказывается, что в нем не прописан срок исполнения работ или он составляет 100 рабочих дней. Таким образом, срок откладывается примерно на полгода.
В пресс-службе также сообщили, что в течение месяца граждане обращались на заключение договоров с ИП Никитиной Викторией Андреевной, ИП Носулей Константином Андреевичем, ИП Липатовым Александром Вячеславовичем и ИП Шириной Олесей Александровной.
ИСТОЧНИК KP.RU