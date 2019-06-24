Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-24T11:45:33+03:00

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Жители Тюменской области продолжаются жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора на действия фирм по установке пластиковых окон. Сотрудники таких компаний, как правило, ходят по квартирам и предлагают услуги по остеклению балконов или теплиц.

Начинается все стандартно: специалисты оценивают объем работы, называют примерную сумму и обещают, что все мероприятия по установке окон исполнят в течение 2-3 недель. Но на деле все выходит иначе.

- Под воздействием уговоров граждане принимают решение заключить договоры на оказание услуг, внося предоплату. При отсутствии денег некоторые заключали кредитные договоры, – отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там пояснили, что при анализе договора оказывается, что в нем не прописан срок исполнения работ или он составляет 100 рабочих дней. Таким образом, срок откладывается примерно на полгода.

В пресс-службе также сообщили, что в течение месяца граждане обращались на заключение договоров с ИП Никитиной Викторией Андреевной, ИП Носулей Константином Андреевичем, ИП Липатовым Александром Вячеславовичем и ИП Шириной Олесей Александровной.

ИСТОЧНИК KP.RU