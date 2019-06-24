Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев стал еще одним возможным претендентом на место в парламенте области. Соответствующее решение приняло тюменское региональное отделение ЛДПР.
На внеочередной конференции члены партии определили кандидатов в депутаты на предстоящие выборы. Однопартийцы единогласно поддержали Мурата Тулебаева. Опытный либерал-демократ представит фракцию на довыборах по Калининскому округу Тюмени, которые пройдут 8 сентября.
Напомним, место в тюменской облдуме стало вакантным после того, как депутат регионального парламента Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области, став заместителем губернатора.
На выборах с Муратом Тулебаевым будут конкурировать Николай Руссу от «Единой России», Максим Карпиков от «Справедливой России» и Анатолий Княжев, выдвинутый от КПРФ. Всего в единый день голосования жители области изберут депутатов на 191 вакантное место.
Мурат Тулебаев является членом партии ЛДПР с 2012 года. В 2013 году стал депутатом Тюменской городской Думы и руководителем фракции ЛДПР в гордуме. Начиная с 2016 года и по настоящее время является президентом Общественной организации «Федерация спортивной гимнастики Тюменской области».
ИСТОЧНИК KP.RU