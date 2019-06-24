2019-06-24T09:19:04+03:00
Происшествия

Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь

Женщина оставила транспортное средство без присмотра
Вадим Бегун
Поделиться:
За кражу велосипеда тюменцу грозит два года тюрьмы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.За кражу велосипеда тюменцу грозит два года тюрьмы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В одном из домов, расположенных в центре Тюмени, мужчина похитил у своей соседки велосипед. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

В полицию города обратилась местная жительница. Она сообщила, что заметила пропажу своего велосипеда, сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина в одном из домов по улице Республики, где проживает сам, похитил оставленный без присмотра велосипед соседа. Полицейские рассказали, что злоумышленник продал транспорт за три тысячи рублей. На эти деньги он приобрел алкоголь.

Ущерб составил пять тысяч рублей. Теперь вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

– Не оставляйте велосипед без присмотра даже на короткое время, запомните его особенности, сделайте фотографию, сохраняйте технический паспорт, – рекомендуют тюменские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зорька, Паула и Kasser: в Тюменской области нашли коров-рекордсменок
Утренний туман помешал приземлиться нескольким самолетам в Тюмени
Роспотребнадзор напоминает тюменцам, как избежать кредита на пластиковые окна
Тюменская область обеспечивает онкобольных лекарствами в полном объеме
В Тюмени осудили жителя Екатеринбурга за продажу угнанного в Москве авто
Тюменцам вернули возможность регистрировать автомобили через живую очередь
Стал известен еще один кандидат на место в тюменской областной думе
Почти сто пожаров потушили тюменские огнеборцы на прошлой неделе
На тюменских прилавках появится пастеризованный картофель
Тюменцы могут сделать анализы на уникальном оборудовании
Делегация из Тюменской области ознакомилась с достижениями коллег на Российско-китайском форуме
Тюменка стала жертвой мошенников, пытаясь продать квартиру
В Тюмени появился монумент неизвестному солдату
Тюменцев удивили исполнением песни прямо в центре города
Погода в Тюмени 24 июня: днем будет ясно
В Тюменской области проводят профилактику возрастных изменений для граждан 70+
В Тюменской области предоставляют средства на реализацию востребованных социальных услуг
Специалистам строительной отрасли в Тюменской области готовы платить до 80 тысяч рублей
«Серебряные» волонтёры Тюменской области подводят итоги акции «Красная гвоздика»
Бердюжские аграрии всё чаще садят горчицу, лён, рыжик и землянику
В Тюмени 24 июня погаснут два светофора
В Тюменской области «покупательница» квартиры обдурила бабулю-селянку
Стало известно, какие сюрпризы ждут жителей Ярково на Дубровинском фестивале
Тюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решётку
Где в Тюмени оставить питомца во время отпуска
В Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участок
В Тюменской области пьяный селянин поджёг соседское сено вместе с забором