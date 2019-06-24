Тюменец угнал велосипед у своей соседки, чтобы купить алкоголь

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-24T09:19:04+03:00

За кражу велосипеда тюменцу грозит два года тюрьмы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В одном из домов, расположенных в центре Тюмени, мужчина похитил у своей соседки велосипед. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

В полицию города обратилась местная жительница. Она сообщила, что заметила пропажу своего велосипеда, сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Выяснилось, что мужчина в одном из домов по улице Республики, где проживает сам, похитил оставленный без присмотра велосипед соседа. Полицейские рассказали, что злоумышленник продал транспорт за три тысячи рублей. На эти деньги он приобрел алкоголь.

Ущерб составил пять тысяч рублей. Теперь вору грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

– Не оставляйте велосипед без присмотра даже на короткое время, запомните его особенности, сделайте фотографию, сохраняйте технический паспорт, – рекомендуют тюменские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU