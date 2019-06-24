2019-06-24T08:24:35+03:00
Здоровье

Тюменцы могут сделать анализы на уникальном оборудовании

Процедура не займет много времени
Вадим Бегун
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Результат будет известен в течение суток. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.Результат будет известен в течение суток. Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
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Бактериологическая лаборатория областной больницы №3 города Тобольска приобрела диагностический аппарат нового поколения. Он не имеет аналогов в Тюменской области.

Оборудование используется в научно-исследовательских, эпидемиологических и клинико-диагностических учреждениях, лабораториях, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По информации ведомства, аппарат позволяет проводить исследования на уровне генома, используя при этом любой биологический материал. Для получения результата уходит не более суток, точность диагностирования составляет 99%.

Стало известно, что обследования доступны как по направлению от лечащего врача, так и в случае самостоятельного обращения в бактериологическую лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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