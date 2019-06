Погода в Тюмени 23 июня: днём ожидается дождь и гроза

СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-23T06:03:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сегодня, 23 июня, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днём небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 C, при прояснении до +2…+7 C, днем +19…+24 C.

23 июня по народному календарю – День Знамения Тимофея, в честь священномученика, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). В народе Тимофея почитали за то, что в его день случались различные знамения. Правда, предвещали они, в основном, плохое.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши – значит, будет голодный год. Если по полям бродили стаи волков – будет падеж скота. Если вороны стаей летели из-за леса – будут умирать люди, а если кто-нибудь увидит в небе огненного змея – начнётся война.

ИСТОЧНИК KP.RU