2019-06-22T15:48:04+03:00
Общество

Тюменский специалист по косметологии рассказала в Европе о красоте через науку

В Стокгольме прошёл международный конгресс
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский специалист по косметологии рассказала в Европе о красоте через наукуТюменский специалист по косметологии рассказала в Европе о красоте через наукуФото: pixabay.com
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Внештатный специалист по косметологии департамента здравоохранения Тюменской области, гендиректор медицинской корпорации GG, кандидат медицинских наук Елена Гольцова приняла участие в международном конгрессе «Beauty through Science» («Красота через науку»), который прошёл в Стокгольме (Швеция). Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, Елена стала единственным представителем от России.

На конгрессе обсудили научные обоснования инъекционных методик, их комплексное воздействие на процессы омоложения и многое другое. По словам Елены Гольцовой, на конгрессе она поделилась опытом комплексной коррекции возрастных изменений кистей рук и выступила в роли модератора на нескольких сессиях.

- Я это рассматриваю, как определённое признание заслуг российской косметологии. Знание и результаты нашей работы подтверждены на самых значимых международных форумах, - отметила Елена Гольцова.

Отметим, что в числе спикеров были известные врачи из стран Европы, Азии и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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