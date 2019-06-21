Аферисты брали с тюменских пенсионеров деньги за бесплатные услуги

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-21T14:35:08+03:00

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Ряд коммерческих структур навязчиво предлагают пожилым жителям региона содействие в перерасчете пенсий и социальных пособий. За это они берут у пенсионеров деньги.

Сотрудники фирм готовят от имени пожилых тюменцев заявления в различные госучреждения. Оформление обходится пенсионерам в десятки тысяч рублей. Несмотря на то, что оказываться эта услуга должна безвозмездно, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

– Уже зафиксировано несколько случаев, когда жители небольших сел, поверив в реальность двукратного увеличения пенсий, тратили значительные средства на проезд и проживание в областном центре. При этом никаких законных оснований для перерасчета пенсий у граждан не имелось, – дополнил член Общественного совета при управлении МВД Ярослав Ильин.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали, что есть несколько фактов привлечения руководителей подобных организаций к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU