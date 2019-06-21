Помощник экстрасенса «развел» тюменку на 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-21T13:36:56+03:00

У тюменки так не произошло улучшение здоровья. Фото - pixabay.com

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Более 350 000 рублей лишилась тюменская пенсионерка после общения с якобы помощником экстрасенса. Переводы денег она совершала в течение месяца.

– В конце мая потерпевшей позвонил мужчина. Он представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы со здоровьем, всему виной – порча, – рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени. – В результате общения неизвестный убедил женщину пройти обряды по исцелению. Все манипуляции проводились дистанционно, за услуги пенсионерка отправляла денежные средства со своего банковского счета и с помощью мобильного приложения.

В ведомстве добавили, что женщина переводила деньги в течение месяца. Таким образом, на счету мошенника оказалось более 350 тысяч рублей. Только вот улучшение здоровья тюменка не почувствовала. К тому же, мужчина перестал выходить на связь.

Полицейскими возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Найти злоумышленника пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU