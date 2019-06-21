2019-06-21T11:01:48+03:00
Происшествия

Резко бьет по тормозам: автоподставщик устраивает ДТП на дорогах Тюмени

На счету водителя иномарки более 30 аварий и свыше 60 нарушений правил ПДД
Вадим Бегун
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Полиция разберется с автоподставщиком. Фото - социальная сеть "ВКонтакте"Полиция разберется с автоподставщиком. Фото - социальная сеть "ВКонтакте"
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Тюменские популярные группы в социальных сетях пестрят сообщениями водителей о якобы разъезжающем по городу автоподставщике. Мужчина, передвигающийся на Renault Duster, по их словам, специально устраивает аварии.

«Он занимается автоподставами на профессиональном уровне, в основном на кольцах. Особенно любит кольцо Мельникайте – Широтная и Пермякова – Федюнинского. Движется по внешнему кругу (якобы собирается выйти на съезд, но в результате с кольца не выходит и допускает боковое столкновение). Или просто резко бьет по тормозам, и автомобиль, идущий сзади, допускает ДТП», – таким сообщением делятся местные водители в социальной сети «ВКонтакте».

Они также сообщают, что водитель якобы совершил уже 43 ДТП и всегда оказывается прав. Информацию о нарушителе подтвердили и в Госавтоинспекции Тюменской области, добавив, с 2015 года за ним числится 63 нарушения правил дорожного движения, из них 31 ДТП.

- Эти аварии зафиксированы только на Renault Duster. Могут быть и другие, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. - Сотрудники ГИБДД уже готовят информацию в полицию для проведения проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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