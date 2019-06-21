2019-06-21T10:10:37+03:00
Общество

Более 600 выпускников закружились в прощальном вальсе у стен Тобольского Кремля

Бывших учеников поздравил недавно избранный глава Тобольска Максим Афанасьев
Вадим Бегун
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Сегодня у выпускников Тобольска праздник. Фото - пресс-служба правительства Тюменской областиСегодня у выпускников Тобольска праздник. Фото - пресс-служба правительства Тюменской области
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В Тобольске прошел бал выпускников. Для 667 бывших учеников у стен Кремля прозвучал последний школьный вальс.

– Ребята серьезные, с большим багажом знаний. То желание, то стремление, та база знаний, которая дается в нашем городе, дает возможность вырастить достойных, настоящих граждан города и России, – отметил в своем поздравлении мэр города Максим Афанасьев.

В пресс-службе правительства Тюменской области добавили, что в этом году более сорока ребят из Тобольска окончили школу с медалью, шесть старшеклассников получили стобальный результат по итогам единого государственного экзамена.

Отметим, что традиционный городской бал выпускников Тобольска проходит уже в пятый раз. Традиция зародилась в областном центре. В 2012 году был проведен первый общегородской выпускной «Вальс на Набережной». Тогда в танце закружились 90 пар выпускников.

Очередной общегородской выпускной пройдет в Тюмени уже сегодня. Мероприятие начнется в 18.30. В этом году последний школьный вальс тюменцев будет посвящен 75-летию со Дня образования Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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