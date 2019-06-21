Жители тюменского села ограбили больницу на миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-21T11:02:25+03:00

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В Тюменской области неизвестные обокрали здание медицинского учреждения. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Они уже дали признательные показания.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отделения МВД по Казанскому району. Звонивший сообщил, что со склада медицинского учреждения исчезли ванны, радиаторы отопления, а также ограждающие конструкции (заборы).

- Воры сорвали замок в складском помещении, проникли внутрь и похитили более 250 чугунных секций от забора, восемь радиаторов отопления и семь чугунных ванн. Похищенное они загрузили в машину и отвезли в пункт приема черного металла, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Позже злоумышленники были найдены. Ими оказались уроженцы Новопокровки Казанского района - 44-летний местный житель и его 22-летний приятель. Ущерб медицинскому учреждению, нанесенный аферистами, составил более 1 миллиона рублей.

В полиции уточнили, что судить преступников будут за кражу, совершенную в особо крупном размере. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU