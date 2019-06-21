Детские сады в микрорайонах Ямальский-2 и Тура готовы к приему маленьких тюменцев

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-21T08:48:20+03:00

Запись для зачисления детей в новые учреждения дошкольного образования уже открыта

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Два новых детских сада в Тюмени готовы принять детей. Вновь построенные дошкольные учреждения распахнут свои двери в микрорайонах Ямальский-2 и Тура.

Подать заявление в новые дошкольные учреждения можно с помощью подсистемы «Электронный детский сад» региональной единой государственной информационной системы образования, сообщили в департаменте образования Тюменской области.

Для корректировки заявки родителям следует обратиться к заведующему одним из детсадов, указанных в заявке ребенка, или к заведующему детскими садами, который посещает ребенок.

В департаменте напомнили, что прием граждан в детсадах Тюмени осуществляется каждый вторник с 14.00 до 19.00. В случае же если заявление было подано через Единый портал государственных услуг, изменения в существующую заявку можно внести через «Личный кабинет».

ИСТОЧНИК KP.RU