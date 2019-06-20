Тобольская администрация нашла замену Стасу Костюшкину

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-20T14:21:01+03:00

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Знаменитый исполнитель Митя Фомин порадует своим пением тоболяков на праздновании 432-летия города. Певец поздравит тоболяков на главной сцене возле кремля.

Начало концерта запланировано на десять часов вечера, сообщает оргкомитет празднования Дня города Тобольска-2019. Там отметили, что это не все знаменитости, которые поздравят горожан. Московская поп-группа «Ассорти» намерена их обрадовать.

СПРАВКА «КП»

Митя Фомин – бывший фронтмен группы «HI-FI». Трио принадлежат такие хиты, как песни «Не дано», «Беспризорник», «Черный ворон», «Глупые люди», «А мы любили» и другие. В 2009 году Фомин начал сольную карьеру.

Группа «Ассорти» родилась на телевизионном шоу «Народный артист» в 2003 году. В первый состав вошли участницы проекта. Сегодня группа «Ассорти» состоит из трех вокалисток: Марии Цесарь, Полины Ворониной и Анастасии Влади. Настоящими хитами коллектива оказались песни «Две снежинки», «Ивушка», «Динь-Дон», «Убей меня нежно», «Выше неба». Композиция «Красивая любовь» принесла участницам награду «Золотой граммофон».

ИСТОЧНИК KP.RU