Экс-руководитель тюменского телеканала стал почетным жителем области

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-20T13:02:05+03:00

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Бывший руководитель ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук получил звание «Почетный гражданин Тюменской области». Решение было принято тюменскими депутатами на очередном заседании парламента.

Кроме него, звание было присвоено экс-председателю Тюменского областного суда Анатолию Сушинских. Не обошли стороной и Геннадия Рязанова, который уже более тридцати лет возглавляет агрофирму КРиММ.

Отмечается, что это звание присвоено за выдающиеся услуги в сфере общественной и государственной деятельности, а также за личный вклад в развитие региона.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Омельчук – член Союза журналистов, заслуженный работник культуры России. Является автором 40 книг о любви Сибири, создателем порядка пятисот документальных фильмов о Сибири и великих россиянах. Также он инициировал российские и межрегиональные телефестивали, такие как «Белые пятна истории Сибири», «Экстра-камера», «Бабье лето в Увате», «Хвост удачи», «Человек и вера» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU