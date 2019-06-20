2019-06-20T11:39:27+03:00
Общество

В Тюменской области на хозяина батута, где ребенок сломал руку, завели уголовное дело

Предприниматель нарушил правила эксплуатации батута
Вадим Бегун
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Расследование дела о травме на батуте продолжается. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской областиРасследование дела о травме на батуте продолжается. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области
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Уголовное дело завели на хозяина батута, где ребенок сломал руку в Тюменской области. Он оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности.

В июне недалеко от торгового центра, расположенного в городе Заводоуковске, во время прыжков на игровом батуте 6-летний мальчик сломал себе руку.

– Мы полагаем, что ребенок получил травму из-за того, что хозяин надувного оборудования не соблюдал правил эксплуатации, – поделились мнением в Следственном комитете по Тюменской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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