В Тюменской области на хозяина батута, где ребенок сломал руку, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-20T11:39:27+03:00

Расследование дела о травме на батуте продолжается. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области

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Уголовное дело завели на хозяина батута, где ребенок сломал руку в Тюменской области. Он оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности.

В июне недалеко от торгового центра, расположенного в городе Заводоуковске, во время прыжков на игровом батуте 6-летний мальчик сломал себе руку.

– Мы полагаем, что ребенок получил травму из-за того, что хозяин надувного оборудования не соблюдал правил эксплуатации, – поделились мнением в Следственном комитете по Тюменской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU