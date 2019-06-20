2019-06-20T11:02:28+03:00
Общество

Тюменцы собираются установить необычный мировой рекорд

Представители Книги рекордов Гиннесса посетят областной центр
Вадим Бегун
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Конек-Горбунок - туристический символ Тюменской области. Фото - пресс-служба администрации ТюмениКонек-Горбунок - туристический символ Тюменской области. Фото - пресс-служба администрации Тюмени
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На фестивале ЖАРА, который состоится в Тюмени на следующей неделе, местные жители собираются установить общероссийский и мировой рекорд по самому массовому прочтению сказки «Конек-Горбунок».

Таким образом организаторы мероприятия хотят повысить интерес всего мира к Тюменской области.

– В этом году со дня написания и публикации сказки, переведенной на 26 языков, исполняется 185 лет. Она известна во всем мире. Конек-Горбунок стал одним из туристических символов Тюменской области. К тому же, в этом году исполняется 150 лет со дня смерти русского поэта Петра Ершова, который ее написал, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Чтобы стать участников мирового рекорда, необходимо зарегистрироваться по ссылке и прийти 29 июня на площадь 400-летия Тюмени. Там же пройдет мастер-класс с мастером деревянного зодчества Святославом Шитовым по вырезанию деревянного Конька-Горбунка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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