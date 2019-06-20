Тюменцы собираются установить необычный мировой рекорд
На фестивале ЖАРА, который состоится в Тюмени на следующей неделе, местные жители собираются установить общероссийский и мировой рекорд по самому массовому прочтению сказки «Конек-Горбунок».
Таким образом организаторы мероприятия хотят повысить интерес всего мира к Тюменской области.
– В этом году со дня написания и публикации сказки, переведенной на 26 языков, исполняется 185 лет. Она известна во всем мире. Конек-Горбунок стал одним из туристических символов Тюменской области. К тому же, в этом году исполняется 150 лет со дня смерти русского поэта Петра Ершова, который ее написал, – рассказали в пресс-службе администрации города.
Чтобы стать участников мирового рекорда, необходимо зарегистрироваться по ссылке и прийти 29 июня на площадь 400-летия Тюмени. Там же пройдет мастер-класс с мастером деревянного зодчества Святославом Шитовым по вырезанию деревянного Конька-Горбунка.
ИСТОЧНИК KP.RU