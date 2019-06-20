Сразу три грыжи удалили тюменские врачи у 96-летней пациентки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-20T10:24:20+03:00

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Врачи ОКБ №2 Тюмени избавили пожилую жительницу региона сразу от трех обширных грыж – пупочной и двух паховых. Информацией поделились в департаменте здравоохранения области.

– Благодаря прогрессу хирургии сегодня открываются новые возможности успешного оперирования больных пожилого возраста. Если ранее пациент от 70 лет и выше считался очень «опасным» с точки зрения рисков хирургического лечения, то в настоящее время свободно проводятся операции людям глубоко преклонного возраста. В ОКБ №2 был случай, когда грыжу удалили 102-летнему пациенту, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что тюменские врачи на прошлой неделе избавили пожилую жительницу области сразу от трех обширных грыж, а на этой успешно прооперировали 70-летнюю пациентку, у которой грыжевое выпячивание было размером с голову новорожденного.

В обоих случаях, по данным департамента, хирургическое лечение было проведено по современной методике - для укрепления грыжевых ворот врачи используют специальный протез.

ИСТОЧНИК KP.RU