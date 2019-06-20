2019-06-20T09:08:30+03:00
Общество

Тюменская студентка вышла в суперфинал конкурса на телеканале "Пятница!"

Торт Анастасии Семянивы не оставил равнодушным членов жюри
Вадим Бегун
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Ренат Агзамов похвалил тюменскую студентку. Фото - пресс-служба Тюменского индустриального университетаРенат Агзамов похвалил тюменскую студентку. Фото - пресс-служба Тюменского индустриального университета
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Студентка Тюменского индустриального университета Анастасия Семянива стала финалисткой проекта «Кондитер-3» на телеканале «Пятница!».

Девушка работает шеф-кондитером сети кофеен. Именно поэтому она и решилась на участие в телепроекте. О кастинге она узнала летом 2018 года, сразу же отправила организаторам видеопрезентацию и была приглашена для очного участия в отборочном туре.

В Москву Семянива прилетела с готовым тортом, который не оставил равнодушным экспертов проекта во главе с чемпионом РФ по кондитерскому мастерству и ведущим проекта Ренатом Агзамовым.

– Нас проводили на кухню, где мы должны были за 10 часов повторить в миниатюре торт Рената Агзамова, – рассказывает девушка. –Трудность была в том, что мы не знали точную рецептуру, лишь наименования ингредиентов. При этом было ограниченное количество инвентаря и продуктов.

По решению жюри Анастасии вышла в суперфинал. Передачу покажут в эфире телеканала «Пятница!» в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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