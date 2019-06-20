2019-06-20T08:18:59+03:00
Общество

В Тюмени начаты работы по благоустройству дворов

Во дворах появилась тяжелая техника
Вадим Бегун
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Работы завершатся к 1 сентября. Фото - пресс-служба администрации города ТюмениРаботы завершатся к 1 сентября. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени
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В Тюмени уже вовсю идут работы по благоустройству дворов. Одни из первых счастливчиков – жители домов №124 и 126 по ул. 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Сейчас идут подготовительные работы. Сначала мы провели работу по защите деревьев от повреждений техникой. Убираем старые газонные ограждения и малые архитектурные формы, параллельно начинается процесс строительства, – рассказывает заместитель директора по производству ООО «Перестрой-ка» Ваник Аракелян.

Заместитель директора Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Антон Васенин дополнил, что благоустройство этих двух дворов объединено в единый совместный проект.

– Здесь будут обустроены проезжая часть, парковки для автомобилей, тротуары, детская и турниковая площадки. Запланировано обустройство наружного освещения и водоотведения.

По информации пресс-службы, работы должны быть завершены к 1 сентября, озеленение – в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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