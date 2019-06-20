В Тюменской области создают квотируемые рабочие места для людей-инвалидов

СЕГОДНЯ 05:50 2019-06-20T05:50:10+03:00

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В Тюменской области обсудили развитие условий для обеспечения жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья. Накануне, 18 июня, в региональном центре «Семья» состоялся VII открытый форум «Тюменская область без барьеров: от слов к делу», который организован областной прокуратуры.

По словам директора департамента труда и занятости Тюменской области Надежды Мазуркевич, в регионе активно содействуют занятости граждан с инвалидностью, и это направление является одним из приоритетных направлений департамента.

- При содействии органов службы занятости ежегодно находят работу более 70% инвалидов, обратившихся за помощью в трудоустройстве, - отметила Надежда Мазуркевич.

В числе основных механизмов обеспечения занятости граждан с инвалидностью – трудоустройство на квотируемые рабочие места, которые зарезервированы специально для инвалидов, реализация активной политики занятости, в т.ч. общественные работы, самозанятость безработных граждан, трудоустройство в свободное от учёбы время для детей-инвалидов.

Чтобы простимулировать работодателей создавать рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов, в Тюменской области предусмотрена возможность возмещения затрат работодателям на создание квотируемых рабочих мест. За счёт областного бюджета в этом году предусмотрено создание 1 тысячи рабочих мест, в т.ч. 70 постоянных рабочих мест с их оснащением оборудования.

Благодаря реализации вышеназванных мер в Тюменской области увеличилась численность работающих инвалидов трудоспособного возраста с 6,7 тысяч человек в марте 2018 года до 7,1 тысячи – в марте 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU