Тюменский фильм «Бегство рогатых викингов» на второй неделе проката собрал миллион
Фильм «Бегство рогатых викингов», съемки которого проходили в Тюмени, с 13 июня выходит на большом экране. За две недели проката в России картина в общей сложности собрала уже 1,8 миллионов рублей.
- После ожидаемого падения сборов на выходных, фильм снова сделал рывок вперёд! И сегодня - в начале второй неделе мы почти вошли в десятку общего рейтинга релизов - на данный момент мы на 11 месте, - сообщили создатели фильма на официальной странице во Вконтакте.
Всего за это время фильм посмотрели 21 098 человек, посетивших 2 027 сеансов в 382 кинотеатрах страны. Большая часть российских зрителей делится в социальных сетях положительными отзывами от картины.
Напомним, съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по произведению Владислава Крапивина проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.
Тем не менее, режиссер фильма Илья Белостоцкий довел фильм до ума и добился его выхода на больших экранах.
Тюменский фильм «Бегство рогатых викингов» на второй неделе проката собрал миллион
Картина, снята по произведения Владислава Крапивина, почти вошел в 10-ку общего рейтинга
Фильм «Бегство рогатых викингов», съемки которого проходили в Тюмени, с 13 июня выходит на большом экране. За две недели проката в России картина в общей сложности собрала уже 1,8 миллионов рублей.
- После ожидаемого падения сборов на выходных, фильм снова сделал рывок вперёд! И сегодня - в начале второй неделе мы почти вошли в десятку общего рейтинга релизов - на данный момент мы на 11 месте, - сообщили создатели фильма на официальной странице во Вконтакте.
Всего за это время фильм посмотрели 21 098 человек, посетивших 2 027 сеансов в 382 кинотеатрах страны. Большая часть российских зрителей делится в социальных сетях положительными отзывами от картины.
Напомним, съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по произведению Владислава Крапивина проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.
Тем не менее, режиссер фильма Илья Белостоцкий довел фильм до ума и добился его выхода на больших экранах.
ИСТОЧНИК KP.RU