СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-18T16:31:37+03:00

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Фильм «Бегство рогатых викингов», съемки которого проходили в Тюмени, с 13 июня выходит на большом экране. За две недели проката в России картина в общей сложности собрала уже 1,8 миллионов рублей.

- После ожидаемого падения сборов на выходных, фильм снова сделал рывок вперёд! И сегодня - в начале второй неделе мы почти вошли в десятку общего рейтинга релизов - на данный момент мы на 11 месте, - сообщили создатели фильма на официальной странице во Вконтакте.

Всего за это время фильм посмотрели 21 098 человек, посетивших 2 027 сеансов в 382 кинотеатрах страны. Большая часть российских зрителей делится в социальных сетях положительными отзывами от картины.

Напомним, съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по произведению Владислава Крапивина проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.

Тем не менее, режиссер фильма Илья Белостоцкий довел фильм до ума и добился его выхода на больших экранах.

Тюменский фильм «Бегство рогатых викингов» на второй неделе проката собрал миллион

Картина, снята по произведения Владислава Крапивина, почти вошел в 10-ку общего рейтинга

Фильм «Бегство рогатых викингов», съемки которого проходили в Тюмени, с 13 июня выходит на большом экране. За две недели проката в России картина в общей сложности собрала уже 1,8 миллионов рублей.

- После ожидаемого падения сборов на выходных, фильм снова сделал рывок вперёд! И сегодня - в начале второй неделе мы почти вошли в десятку общего рейтинга релизов - на данный момент мы на 11 месте, - сообщили создатели фильма на официальной странице во Вконтакте.

Всего за это время фильм посмотрели 21 098 человек, посетивших 2 027 сеансов в 382 кинотеатрах страны. Большая часть российских зрителей делится в социальных сетях положительными отзывами от картины.

Напомним, съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по произведению Владислава Крапивина проходили в июле 2010 года на улицах Тюмени. Затем выход картины на экран затянулся из-за монтажа, так как в фильме присутствует сложная видеографика, а также «ручная» анимация.

Тем не менее, режиссер фильма Илья Белостоцкий довел фильм до ума и добился его выхода на больших экранах.

ИСТОЧНИК KP.RU