За 2018 год выплаты на покупку жилья получили 250 врачей Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-18T15:37:48+03:00

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В Тюменской области реализуется комплекс мер социальной поддержки для специалистов сферы здравоохранения. Создание комфортных условий жизни для медицинских кадров – одна из основных составляющих реализации Национального проекта «Здравоохранение».

Так, работникам системы здравоохранения региона предоставляются жилые помещения из специализированного жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов. За период 2017-2018 годов было предоставлено 135 жилых помещений.

Кроме того, работникам бюджетной сферы предоставляются социальной выплаты на приобретение жилья, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей. В 2017 году ее получили 291 работник медицинских организаций, в 2018 году чуть меньше — 251 человек.

Особое внимание уделяется трудоустройству молодых специалистов и создания для них комфортных условий труда. Так, врачам и средним медицинским работникам, прибывшим на работу в Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, населенные пункты Тюменского района из других населенных пунктов возмещаются расходы по найму жилья.

Существует также единовременная компенсационная выплата врачам и фельдшерам государственных учреждений здравоохранения Тюменской области, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки, либо города с населением до 50 тысяч жителей.

При этом уровень оплаты труда медицинским работникам в Тюменской области поддерживается согласно Указу Президента России. Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU