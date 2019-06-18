2019-06-18T15:37:48+03:00
Здоровье

За 2018 год выплаты на покупку жилья получили 250 врачей Тюменской области

Еще 135 медицинским работникам было предоставлено служебное жилье
Марина Васильева
Поделиться:
Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей. Фото pixabay.comРазмер выплаты составляет 400 тысяч рублей. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области реализуется комплекс мер социальной поддержки для специалистов сферы здравоохранения. Создание комфортных условий жизни для медицинских кадров – одна из основных составляющих реализации Национального проекта «Здравоохранение».

Так, работникам системы здравоохранения региона предоставляются жилые помещения из специализированного жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов. За период 2017-2018 годов было предоставлено 135 жилых помещений.

Кроме того, работникам бюджетной сферы предоставляются социальной выплаты на приобретение жилья, отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Размер выплаты составляет 400 тысяч рублей. В 2017 году ее получили 291 работник медицинских организаций, в 2018 году чуть меньше — 251 человек.

Особое внимание уделяется трудоустройству молодых специалистов и создания для них комфортных условий труда. Так, врачам и средним медицинским работникам, прибывшим на работу в Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, населенные пункты Тюменского района из других населенных пунктов возмещаются расходы по найму жилья.

Существует также единовременная компенсационная выплата врачам и фельдшерам государственных учреждений здравоохранения Тюменской области, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки, либо города с населением до 50 тысяч жителей.

При этом уровень оплаты труда медицинским работникам в Тюменской области поддерживается согласно Указу Президента России. Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская область презентовала инвестиционный и экспортный потенциал в китайском Харбине
Тюменский фильм «Бегство рогатых викингов» на второй неделе проката собрал миллион
Тюменцы увидят Змея Горыныча на военных соревнованиях
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Тюмени из-за ремонта ливневки почти на неделю перекроют улицу
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
АО «Транснефть-Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
В Тюмени мотоциклист вылетел с моста и погиб
В главном лесопарке Тюмени уберут опасные для жизни деревья
Тюменская область и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
В Тюмени обнаружили самую дорогую клубнику в России
В Тюменской области расширяют производство бетона по ГОСТ-стандарту
В Тюменской области создана группа по защите прав инвалидов
На борьбу со свалками в трёх муниципалитетах Тюменской области направят более 117 млн рублей
Тюменские гимнастки подведут итоги сезона
Тюменцы стали чаще заражаться опасным заболеванием через рыбу
В Тюмени телефонные мошенники получили реальные уголовные сроки
Пьяный тюменец отпинал дорогостоящую иномарку
В Тюмени подорожали свадебные платья