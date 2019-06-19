2019-06-19T05:00:25+03:00
Общество

Погода на 19 июня в Тюмени: почувствуй лето

Осадки в этот день не ожидаются
Вадим Бегун
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Тучи накроют Тюмень с утра и до ночиТучи накроют Тюмень с утра и до ночиФото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 19 июня, в Тюмени будет облачно с прояснениями. Ясную погоду ждать не стоит – тучи заволокут небо с самого утра и продержатся почти до ночи. Осадков, по прогнозу метеорологов, быть не должно. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный юго-западный ветер 1-3 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +20. Вечером станет немного прохладней, столбик термометра опустится до отметки +14,+17 градусов.

КСТАТИ

В этот день почитается память преподобного Илариона Нового. Жители Тюменских сел могут начинать полоть траву. По этому поводу есть пословица: «Пришел Илларион – дурную траву из поля вон». Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми. Говорят, если жуки летают вечером, тогда следует ждать хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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