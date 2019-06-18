В Тюмени из-за ремонта ливневки почти на неделю перекроют улицу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-18T14:25:42+03:00

Часть улицы перекроют почти на неделю. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

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В Тюмени пройдут ремонтные работы сети ливневой канализации. Из-за них перекроют часть улицы Севастопольской. Об этом информирует департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

– В городе будут выполняться плановые работы по ремонту ливневой канализации по улице Севастопольской. Поэтому на участке от ул. Энергетиков до ул. Рижской в районе домов № 17 и № 44 будет прекращено движение транспортных средств с 28 июня до 3 июля, – рассказали в департаменте.

Там сообщили, что автомобилисты могут объезжать ремонтируемый участок по ул. Энергетиков, ул. Рижской, ул. Пржевальского и ул. Парфенова.

Автолюбителям следует заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU