В Тюмени из-за ремонта ливневки почти на неделю перекроют улицу
В Тюмени пройдут ремонтные работы сети ливневой канализации. Из-за них перекроют часть улицы Севастопольской. Об этом информирует департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
– В городе будут выполняться плановые работы по ремонту ливневой канализации по улице Севастопольской. Поэтому на участке от ул. Энергетиков до ул. Рижской в районе домов № 17 и № 44 будет прекращено движение транспортных средств с 28 июня до 3 июля, – рассказали в департаменте.
Там сообщили, что автомобилисты могут объезжать ремонтируемый участок по ул. Энергетиков, ул. Рижской, ул. Пржевальского и ул. Парфенова.
Автолюбителям следует заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU