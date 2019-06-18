2019-06-18T14:25:42+03:00
Общество

В Тюмени из-за ремонта ливневки почти на неделю перекроют улицу

Маршрут движения надо будет планировать заранее
Вадим Бегун
Поделиться:
Часть улицы перекроют почти на неделю. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города ТюмениЧасть улицы перекроют почти на неделю. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени пройдут ремонтные работы сети ливневой канализации. Из-за них перекроют часть улицы Севастопольской. Об этом информирует департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

– В городе будут выполняться плановые работы по ремонту ливневой канализации по улице Севастопольской. Поэтому на участке от ул. Энергетиков до ул. Рижской в районе домов № 17 и № 44 будет прекращено движение транспортных средств с 28 июня до 3 июля, – рассказали в департаменте.

Там сообщили, что автомобилисты могут объезжать ремонтируемый участок по ул. Энергетиков, ул. Рижской, ул. Пржевальского и ул. Парфенова.

Автолюбителям следует заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Тюменской области зарегистрированы новые заболевания клещевым энцефалитом
АО «Транснефть-Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
В Тюмени мотоциклист вылетел с моста и погиб
В главном лесопарке Тюмени уберут опасные для жизни деревья
Тюменская область и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве
В Тюмени обнаружили самую дорогую клубнику в России
В Тюменской области расширяют производство бетона по ГОСТ-стандарту
В Тюменской области создана группа по защите прав инвалидов
На борьбу со свалками в трёх муниципалитетах Тюменской области направят более 117 млн рублей
Тюменские гимнастки подведут итоги сезона
Тюменцы стали чаще заражаться опасным заболеванием через рыбу
В Тюмени телефонные мошенники получили реальные уголовные сроки
Пьяный тюменец отпинал дорогостоящую иномарку
В Тюмени подорожали свадебные платья