Тюменские эстетические гимнастки подведут итоги сезона

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-18T10:58:31+03:00

В этом году они завоевали 50 комплектов наград

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Федерация эстетической гимнастики Тюменской области подведет итоги уходящего года. Там с оптимизмом смотрят в будущее.

В спортивном сезоне 2018-2019 годов тюменские гимнастки завоевали 50 комплектов наград. Президент Федерации Евгений Серочудинов отметил, что в этом сезоне завоевано в 2 раза больше золотых медалей, что говорит о качественном скачке результатов. Подведение итогов состоится в МТЦ «Космос» в это воскресенье.

– Впервые удалось выиграть золотые медали на международном турнире, это сделала созданная в начале учебного года юниорская команда «Аврора», которая, благодаря этому успеху, сумела выполнить звания кандидатов в мастера спорта России, – рассказал он.

На сегодняшний день эстетической гимнастикой занимаются более 400 девочек. В течение года они принимают участие в международных, всероссийских и региональных соревнованиях в городах София (Болгария), Москве, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Перми. В этом году на счету тюменских гимнасток 20 золотых, 20 серебряных и 10 бронзовых наград.

ИСТОЧНИК KP.RU