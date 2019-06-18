В Тюмени телефонные мошенники получили реальные уголовные сроки
В Тюмени вынесен обвинительный приговор участникам организованной преступной группы. На их совести ряд эпизодов мошенничества, совершенных с декабря 2017 года по февраль 2018-го. Подробности рассказали в пресс-службе МВД РФ.
– Трое мужчин, ранее осужденных и отбывающих в исправительной колонии наказание за совершение хищений денежных средств, решили вновь совершить аналогичное преступление. Участники группы подыскали сотовые телефоны и сим-карты, оформленные на третьих лиц, – сообщили в пресс-службе.
Там пояснили, что преступники звонили на стационарные телефоны, представляясь абонентам их близким родственником, который якобы попал в сложную ситуацию, и сообщали, что в результате драки по его вине человек попал в больницу, а его самого задержали сотрудники полиции. Для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение «пострадавшего». Потерпевшие переводили им деньги на электронный кошелек.
По информации пресс-службы, в общей сложности потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 100 000 рублей.
Центральным районным судом г. Тюмени вынесен обвинительный приговор. Два участника ОПГ проведут в колонии особого режима 7,5 лет, третьему дали 8 лет строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU