В Тюмени телефонные мошенники получили реальные уголовные сроки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-18T10:31:10+03:00

Им придется провести в тюрьме по 7-8 лет

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В Тюмени вынесен обвинительный приговор участникам организованной преступной группы. На их совести ряд эпизодов мошенничества, совершенных с декабря 2017 года по февраль 2018-го. Подробности рассказали в пресс-службе МВД РФ.

– Трое мужчин, ранее осужденных и отбывающих в исправительной колонии наказание за совершение хищений денежных средств, решили вновь совершить аналогичное преступление. Участники группы подыскали сотовые телефоны и сим-карты, оформленные на третьих лиц, – сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что преступники звонили на стационарные телефоны, представляясь абонентам их близким родственником, который якобы попал в сложную ситуацию, и сообщали, что в результате драки по его вине человек попал в больницу, а его самого задержали сотрудники полиции. Для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение «пострадавшего». Потерпевшие переводили им деньги на электронный кошелек.

По информации пресс-службы, в общей сложности потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 100 000 рублей.

Центральным районным судом г. Тюмени вынесен обвинительный приговор. Два участника ОПГ проведут в колонии особого режима 7,5 лет, третьему дали 8 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU