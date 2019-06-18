Пьяный тюменец отпинал дорогостоящую иномарку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-18T10:12:11+03:00

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Пьяный житель Тюмени несколько раз ударил по бамперу дорогостоящую иномарку. За это он может сесть в тюрьму на два года. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

– Тюменец припарковал около своего дома на ул. Западносибирская автомобиль марки «ToyotaLandCruiserPrado». В это время рядом находился нетрезвый молодой человек. Хозяин машины сделал замечание прохожему, попросив его отойти подальше от дорогостоящей иномарки, – сообщили подробности в полиции. – После этого автовладелец поднялся домой, а спустя короткое время услышал звук сработавшей сигнализации. Нетрезвый молодой человек нанес несколько ударов ногой по бамперу иномарки, а затем скрылся в ближайшем дворе.

Далеко нарушителю убежать не удалось, полицейские оперативно его поймали. Им оказался безработный 26-летний тюменец, проживающий в этом же районе, что и потерпевший. За свой поступок он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

В пресс-службе отметили, что автомобиль пострадал на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU